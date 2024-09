Stand: 03.09.2024 16:54 Uhr Ostseeresort Olpenitz: Insolvenzverfahren ist eröffnet

Das Amtsgericht Gifhorn hat das Insolvenzverfahren der Helma Ferienimmobilien GmbH eröffnet. Das teilt der Insolvenzverwalter Manuel Sack von der Kanzlei Brinkmann & Partner mit. Die Helma Ferienimmobilien GmbH ist Betreiberin des Ostseeresorts Olpenitz in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg), zu dem rund 1.000 private Ferienwohnungen gehören. Teile des Resorts sind bereits sanierungsbedürftig. Für die Behebung der Flutschäden aus dem Oktober 2023 an einigen Grundstücksflächen will die Insolvenzverwaltung diese Gebiete nun an eine Betreibergesellschaft mit Beteiligung der Wohnungseigentümer übertragen. Gespräche dazu habe man bereits geführt.

Weitere Informationen Ostseeresort Olpenitz: Eigentümer sollen nach Insolvenz zahlen Der Insolvenzverwalter der Helma Ferienimmobilien GmbH fordert eine Umlage von den Eigentümern. Mit dem Geld soll der Betrieb sichergestellt und Hochwasserschäden beseitigt werden. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg