Stand: 30.01.2012 11:08 Uhr Original-Spielbericht aus Karlsruhe

In Karlsruhe wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts akribisch Buch über das Abschneiden des FV geführt. Zu vielen Spielen gibt es kurze Berichte. So auch zur Partie um die deutsche Meisterschaft im Jahr 1912. Der Gegner war Holstein Kiel. "Eventuell hat der Spieler Ruzek dieses Buch geführt, aber das ist nicht sicher", erklärte der 2. Vorsitzender des Karlsruher FV, Steffen Herberger, NDR.de. Hans Ruzek hatte schon zwei Jahre zuvor mit dem KFV die Meisterschaft gewonnen. Doch diesmal lief es nicht, wie sich der Spieler das erhofft hatte. Der Sieg und der Titel gingen am 26. Mai 1912 an Kiel. Hier der Original-Spielbericht aus dem Archiv der Karlsruher aus dem Jahr 1912: