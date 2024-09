Stand: 02.09.2024 09:02 Uhr Westküste: Online-Plattform soll bei Praktikumssuche helfen

An der Westküste soll eine Online-Plattform Schülerinnen und Schülern bei der Praktikumssuche helfen. Das betrifft zum Beispiel die Gemeinschaftsschüler der Klassen acht bis zehn, die sich nach den Sommerferien um ein Praktikum für den Herbst bemühen müssen. Rund 2.000 Unternehmen aus der Region bieten dort ihre freien Praktikumsplätze an.

Die meisten Ausbildungsplätze werden über Praktika vergeben

Für die Schülerinnen und Schüler sei die Homepage eine Orientierungshilfe, sagt Andreas Delf von der Gesellschaft für Bildung, Beruf und Kultur. Er betont, dass 80 Prozent der Ausbildungsplätze in Deutschland über ein erfolgreiches Praktikum vergeben werden. "Häufig haben Schüler einfach das Problem, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie an passende Betriebe kommen", so Delf.

Vier Kreise finanzieren die Plattform

Die große Vielfalt, die es an Unternehmen an der Westküste gebe, sei ihnen gar nicht bewusst. "Und da möchten wir mit unserer Plattform eine Hilfestellung geben und unterstützen", erklärt Andreas Delf. Finanziert wird die Plattform seit 2016 von den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland.

