Stand: 30.07.2024 09:03 Uhr Olympia: Tennisspielerin Kerber bestreitet erste Runde im Damen-Doppel

Für die Kieler Tennisspielerin Angelique Kerber steht am Dienstag bei Olympia die erste Runde im Damen-Doppel an. Bereits Montag war die 36-Jährige nach einem umkämpften Match im Einzel ins Achtelfinale eingezogen. Heute warten auf sie und ihre Teamkollegin Laura Siegemund die Britinnen Katie Boulter und Heather Watson. "Das macht mich natürlich auch stolz, dass ich ein Teil des Teams bin und hier jetzt wirklich noch mal alles geben kann. Ich möchte noch einmal zeigen, was ich kann", sagte Kerber, die nach Olympia ihre Karriere beenden möchte.

Weitere Informationen Angelique Kerber beendet ihre Tennis-Karriere nach Olympia Die 36-Jährige war erst zu Beginn des Tennis-Jahres nach ihrer Babypause auf den Platz zurückgekehrt. In Paris hat sie noch zwei Chancen auf eine Medaille. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel