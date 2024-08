Stand: 05.08.2024 16:05 Uhr Olympia: Elisa Mevius aus Rendsburg im 3x3-Basketball-Halbfinale

Bei den Olympischen Spielen in Paris spielt das deutsche 3x3-Basketball-Team der Frauen am Montagabend im Halbfinale gegen Kanada. Mit dabei ist Elisa Mevius aus Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die 20-Jährige ist eine der vier Spielerinnen im deutschen Team. In der Gruppenphase konnten sie schon gegen Kanada gewinnen. Dennoch wird das Halbfinale ein schweres Spiel, schätzt Mevius: "Die haben zwei Schwestern, Zwillinge, die sind sehr groß, sehr physisch und auch sehr schlau und kennen das Spiel." Wenn die Mannschaft das Halbfinale gewinnt, muss das Team direkt im Anschluss am Abend noch das Finale spielen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde