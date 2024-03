Oering: 270 Jahre altes Reetdachhaus von Feuer zerstört Stand: 23.03.2024 13:05 Uhr In Oering im Kreis Segeberg ist in der Nacht zum Sonnabend ein Reetdachhaus niedergebrannt. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Mensch kam ins Krankenhaus.

Bei einem Feuer in Oering (Kreis Segeberg) ist ist der Nacht zum Sonnabend eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei war zunächst ein Schuppen in Brand geraten. Dann griffen die Flammen auf das angrenzende 270 Jahre alte Einfamilienhaus über, das ursprünglich ein Reetdachhaus war. Laut Feuerwehr waren über dem Reet noch Wellplatten aus Faserzement verbaut.

Immer mehr Feuerwehren nachalarmiert

Als erste Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, war die Straße so verqualmt, dass sie das Ausmaß zunächst nicht abschätzen konnten, berichtet Einsatzleiter Maik Grell. Während des Einsatzes wurden deshalb immer mehr Feuerwehren aus der Umgebung nachalarmiert. Insgesamt waren laut Feuerwehr rund 200 Einsatzkräfte vor Ort. Sie versuchten auch, die Flammen im Inneren des Schuppens und im Haus zu bekämpfen, mussten beides jedoch abbrechen, weil sich der Brand bereits zu stark ausgebreitet hatte. Das Haus stand schließlich vollständig in Flammen.

250.000 Euro Schaden

Erst nach rund fünf Stunden war das Feuer gegen 23.30 Uhr unter Kontrolle. Ein Kettenbagger riss den Schuppen ab, für die Nachlöscharbeiten wurde auch das Einfamilienhaus eingerissen. Gegen 3.30 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte abrücken. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 250.000 Euro. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Brand auch in Lagerhalle in Achtrup

Auch in Achtrup im Kreis Nordfriesland hat es gebrannt. Dort brach am Freitagabend ein Feuer in einer 40 Meter langen Lagerhalle aus. Darin waren Heu und landwirtschaftliche Geräte untergebracht. Die Feuerwehr sowie Helferinnen und Helfer konnten verhindern, dass der angrenzende Kuhstall Feuer fing. Zwei Kälber starben jedoch.

