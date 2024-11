Stand: 14.11.2024 16:04 Uhr Öl in Gully gekippt: Teich in Ostholstein verunreinigt

In Malkwitz bei Malente (Kreis Ostholstein) hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter ermittelt, der einen Teich mit Altöl verunreinigt haben soll. Mitarbeitenden der Gemeinde war demnach am Mittwoch ein Ölfilm auf dem Großen Teich aufgefallen. Sie fanden gemeinsam mit Fachleuten der Unteren Wasserbehörde heraus, dass das Öl über einen Gully in das Gewässer gekommen sein muss. Eine Spezialfirma wurde beauftragt, das verschmutzte Gewässer zu reinigen. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung ermittelt.

