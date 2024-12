Stand: 05.12.2024 16:37 Uhr Obdachlosenhilfe Lübeck stoppt Versorgung am Hauptbahnhof

Die Obdachlosenhilfe Lübeck hat ihre Versorgung am Hauptbahnhof vorerst eingestellt. Grund dafür sind zunehmende Aggressionen von Drogensüchtigen, die sich dort aufhalten. Nach Angaben der Obdachlosenhilfe Lübeck ist es insbesondere die Ausbreitung der Droge Crack, die die Konsumenten enthemmt und aggressiv macht und ein Problem darstellt. So werden Helfer zum Teil verbal angegriffen und angespuckt. Obwohl die Versorgung am Hauptbahnhof pausiert, fährt der Herzenswärmebus weiterhin andere Stationen in Lübeck an, darunter den Klingenberg, wo er vier Mal pro Woche hält.

