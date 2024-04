Stand: 08.04.2024 18:44 Uhr Norwegen bestellt U-Boote aus Kiel

Die norwegische Regierung hat insgesamt fünf U-Boote bei der Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems in Auftrag gegeben. Ein Teil davon wurde bereits im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben. Das erste soll bereits 2029 fertig sein und nach Norwegen überführt werden, wie eine Sprecherin des norwegischen Verteidigungsministeriums mitteilte. Außerdem soll laut dem Ministerium das norwegische Militär mindestens fünf neue Fregatten und 28 weitere Schiffe erhalten. Ob auch dieser Auftrag an die Kieler Werft geht, ist nicht bekannt. Die norwegische Regierung will in den nächsten zwölf Jahren über 50 Milliarden Euro in die Verteidigung des Landes investieren.

