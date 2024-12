Stand: 27.12.2024 12:10 Uhr Nortorf: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Neuer Straße

In Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag den Dachstuhl eines Einfamilienhauses gelöscht. Nach Angaben der Rettungsleitstelle stand das Dach schon komplett in Flammen, als die Einsatzkräfte gegen 1.40 Uhr am Haus in der Neuen Straßen eintrafen. Zwischenzeitlich waren etwa 60 Feuerwehrleute vor Ort. Verletzt wurde laut Leitstelle niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

