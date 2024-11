Stand: 08.11.2024 09:06 Uhr Northvolt: Kreis Dithmarschen will Wohnungsbau beschleunigen

Landrat Thorben Schütt (CDU) will den Prozess der Wohnungsplanung für die zukünftigen Mitarbeitenden der Batteriefabrik von Northvolt in Heide (Kreis Dithmarschen) und weiterer Zulieferer beschleunigen. Dazu habe man mit dem Hamburger Institut für Stadt- und Wohnforschung auch externen Sachverstand mit an Bord geholt, sagte Schütt bei der dritten Dithmarscher Wohnraum-Konferenz. Durch den Zuzug von voraussichtlich 12.000 bis 15.000 neuen Bürgerinnen und Bürgern bis 2040 werde man viele neue Wohnungen im Kreisgebiet benötigen. In der Region Heide sollen laut Entwicklungs-Agentur bis zu 8.600 neue Wohnungen entstehen, für den Kreis Dithmarschen gibt es noch keine Zahlen.

Region Heide sei schon auf einem guten Weg

Thorben Schütt lobte die Region rund um Heide für die bereits gegangenen Schritte: "Allein in der Stadt Heide sind 20 B-Pläne gleichzeitig aufgelegt." Möglichst viel soll laut Schütt von der lokalen Wirtschaft kommen. Es brauche darüber hinaus aber auch große Player. Der genaue Bedarf an Wohnungen im Kreis Dithmarschen soll nun vom Institut aus Hamburg ermittelt werden. Ein Abschlussbericht des "Regionalen Entwicklungskonzeptes Wohnen" soll im August 2025 vorgelegt werden.

