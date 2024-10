Stand: 16.10.2024 18:45 Uhr Northvolt: Ergebnisvorstellung der Tagung "Regionale Entwicklung"

Im Rahmen einer Tagung des Interreg Europe-Programmes in Ostrohe bei Heide (Kreis Dithmarschen) wurde darüber gesprochen, was die Region Heide bei der Ansiedlung der Batteriefabrik von anderen Regionen lernen kann. Teilgenommen haben Vertreter von fünf anderen Regionen in Europa, die die Transformationsprozesse nach Industrie-Ansiedlungen schon hinter sich haben. Dazu gehört der schwedische Ort Skeleftea, wo bereits eine Northvolt-Batteriefabrik gebaut worden ist. Außerdem dabei: eine Region in Frankreich mit einem Werk für die Herstellung von Wasserstoff-Brennzellen, ein Ort in Aragonien in Spanien, wo Wasserstoff-Projekte umgesetzt werden und die Region Breslau in Polen, wo ein großes Batteriewerk für E-Autos entstanden ist.

Unterschiedliche Projekte - ähnliche Herausforderungen

Sie alle haben ähnliche Probleme und Herausforderungen, und davon will nun die Region Heide lernen. Sehr wichtig sei das Thema Kommunikation, so ein Sprecher der Tagung. Wenn man dafür nicht genug Geld ausgebe und es nicht rechtzeitig anpacke, könne man nicht die notwendige Akzeptanz in der Region erzielen, heißt es. Hinzu kommen der rechtzeitige Bau von bezahlbarem Wohnraum und das Thema Mobilität. Eine Option könnten autonome Busse sein, wie es sie in einigen der beteiligten Regionen schon gibt. Im Januar soll es bei einer weiteren Tagung darum gehen, wie genau die einzelnen Punkte umgesetzt werden können.

