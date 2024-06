Stand: 20.06.2024 14:33 Uhr Nordfriesland: Ehrenamtliche Vormünder gesucht

Wenn Kinder ohne Eltern aufwachsen oder diese das Sorgerecht nicht ausüben können, brauchen sie einen gesetzlichen Vormund. Auch Minderjährige, die aus anderen Ländern alleine nach Deutschland kommen, brauchen jemanden, der ihre Interessen vertritt. Der Kreis Nordfriesland und die Selbsthilfeberatung KIBIS Nordfriesland suchen Interessierte, die eine ehrenamtliche Vormundschaft für einen jungen Menschen übernehmen möchten. Die Aufgabe wird es sein, die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Wer Interesse hat, kann sich heute Abend um 18 Uhr im Sitzungsraum Eiderstedt im Husumer Kreishaus informieren.

In Nordfriesland bleben etwa 200 junge Menschen in der Zuständigkeit der Amtsvormundschaft. Sie wohnen überwiegend in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe – beispielsweise in Pflegefamilien oder Wohngruppen. "Viele von ihnen haben in ihrem jungen Leben bereits Not, Vernachlässigung, Gewalt oder emotionale Instabilität erfahren", beschreibt Landrat Florian Lorenten (CDU) die Situation. Umso wichtiger sei es, "dass sie Menschen an ihrer Seite haben, die sich um sie kümmern und sich für sie stark machen würden." Wer das Ehrenamt ausübt, unterstützt zum Beispiel bei schulischen oder beruflichen Angelegenheiten und hilft bei den Herausforderungen des täglichen Lebens.

