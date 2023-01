Nordfriesland: 47-Jähriger stirbt durch Messerstich Stand: 04.01.2023 18:30 Uhr Die Mordkommission und Staatsanwaltschaft Flensburg ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Simonsberg bei Husum (Kreis Nordfriesland).

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist am Dienstagabend ein 47-jähriger Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses getötet worden. Die Tat ereignete sich gegen 22.20 Uhr. Das Opfer sei durch mindestens einen Messerstich so schwer verletzt worden, dass es trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Notwehr nicht ausgeschlossen

Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei wurde die Beantragung eines Haftbefehls für den Tatverdächtigen geprüft. Mittlerweile ist er aber wieder auf freiem Fuß: Laut Oberstaatsanwältin Inke Dellius habe sich kein dringender Tatverdacht ergeben. Das spätere Opfer sei offenbar gewaltsam in die Wohnung des Beschuldigten eingedrungen und es sei nicht ausgeschlossen, dass er in Notwehr gehandelt habe. Weitere Details zu dem Fall gaben die Einsatzkräfte zunächst nicht bekannt.

