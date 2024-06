Stand: 11.06.2024 10:20 Uhr Norderstedt: Richtfest für neue Tagesaufenthaltsstätte

Die sogenannte Tagesaufenthaltsstätte der Diakonie in Norderstedt (Kreis Segeberg) bietet bedürftigen Menschen Hilfe. Jeden Tag kommen rund 40 Menschen für ein Frühstück, ein warmes Mittagessen oder eine Dusche. Nun soll ein Neubau entstehen, weil der Containerbau nicht genug Platz für alle bietet und in die Jahre gekommen ist, so die Einrichtungsleiterin Tabea Müller. Ende des Jahres soll das neue Gebäude fertig sein. Für den Neubau wurde jetzt Richtfest gefeiert. Das Haus wird laut Einrichtungsleitung mehr als doppelt so viel Platz bieten wie das bisherige Gebäude. Es soll rund 2,3 Millionen Euro kosten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2024 | 08:30 Uhr