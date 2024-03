Stand: 25.03.2024 13:30 Uhr Nordbahn: Hälfte der Züge zwischen Bad Oldesloe und Neumünster fallen aus

Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Neumünster fallen von Montag an bis zum 15. April die Hälfte aller Züge der Nordbahn aus. Laut dem Bahnunternehmen müssten wegen Bauarbeiten in Hamburg viele Güterzüge über die Strecke der Nordbahn umgeleitet werden. Da diese nur ein Gleis hat, können nicht alle Züge fahren. Die Nordbahn hat einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, so ein Sprecher. Wann die Busse fahren und welche Züge genau betroffen sind, ist auf der Website der Nordbahn aufgelistet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2024 | 14:00 Uhr