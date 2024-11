Stand: 21.11.2024 08:55 Uhr Niedrige Zensus-Zahlen sorgen für Minus in Osterby und Bünsdorf

Im Amt Hüttener Berge (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gibt es aktuell Ärger um die aktuellen Zensuszahlen. In den Gemeinden Bünsdorf und Osterby sind nach Meinung von Amtsdirektor Andreas Betz zu niedrige Einwohnerzahlen festgesetzt worden. Die Folge ist ein riesiges Minus in den Kassen der Gemeinden, so Betz. Demnach entgehen Bünsdorf auf zehn Jahre gerechnet 770.000 Euro und Osterby 1,1 Millionen Euro. Jetzt will das Amt selbst nachzählen. Am Freitagnachmittag von 15 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr sind die Einwohner eingeladen, mit Personalausweis ins Feuerwehrgerätehaus in Bünsdorf oder in die Alte Schule in Osterby zu kommen.

