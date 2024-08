Nicht nur Sternschnuppen: Polarlichter erstrahlen am Einfelder See Stand: 12.08.2024 09:12 Uhr Sternschnuppen und Polarlichter waren zusammen in der Nacht auf Montag am Einfelder See zu beobachten. Der Höhepunkt des Sternschnuppenregens wird für heute erwartet und auch die Bedingungen für die Aurora borealis bleiben gut.

Nicht nur die Perseiden jagen aktuell über Schleswig-Holstein hinweg, auch die Sonne ist gerade sehr aktiv. Deswegen gab es in der Nacht auf Montag über Schleswig-Holstein auch Polarlichter zu sehen, erklärt Marco Ludwig, Leiter der Sternwarte Neumünster. Neben dem erwarteten Höhepunkt des Sternschnuppenregens könnten auch die nächsten Nächte gute Bedingungen für die Aurora borealis bieten.

Beste Sicht in dunkler Umgebung

Grundsätzlich empfiehlt der Astronom, den Himmel an einem Ort zu beobachten, wo nicht zuviel künstliches Licht stört. Also raus aus den Städten, weit weg von Straßenlaternen. Auch sollte man zwischendurch nicht auf das Handy blicken, empfiehlt Ludwig. Denn die Augen bräuchten nach der Bildschirmhelligkeit länger, um sich wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen.

Wie entstehen Polarlichter?

Ursache für das Phänomen sind Sonnenstürme, die das Magnetfeld der Erde treffen. Aktuell finden auf der Oberfläche der Sonne Eruptionen statt. Dabei werden neben Licht auch kleinste Teilchen Materie in Richtung Erde geschleudert: elektrisch geladene Elektronen und Protonen. Das Magnetfeld der Erde nimmt diese Teilchen auf und leitet sie zu Nordpol und Südpol ab, weshalb das Naturschauspiel dort so häufig zu sehen ist. Es tritt als Leuchten am Himmel in Erscheinung, auf der Erde sehen wir dann Polarlichter.

