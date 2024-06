Stand: 25.06.2024 09:51 Uhr Leer stehendes Einfamilienhaus in Neumünster niedergebrannt

In Neumünster hat es Montagnachmittag in der Straße "Am Haart" in der Nähe der Innenstadt gebrannt. Ein leer stehendes Einfamilienhaus ging laut Feuerwehr um kurz vor 16 Uhr in Flammen auf. Das Haus sei einsturzgefährdet gewesen, die Helfer hätten deshalb für die Löscharbeiten das Dach mit einem Bagger abtragen lassen. Laut Feuerwehr war der Brand zwar nach etwa einer Stunde unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten aber bis weit in den Abend. Von dem Haus stehen nur noch die Grundmauern. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2024 | 08:30 Uhr