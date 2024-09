Stand: 25.09.2024 16:05 Uhr Neumünster: Kitagebühren steigen an

Die Kitagebühren in Neumünster werden steigen. Das ist am Dienstag in einer Ratsversammlung entschieden worden. Eltern von Kindern, die eine Kita in Neumünster besuchen, werden künftig pro Betreuungsstunde zwischen 5,10 und 5,20 Euro zahlen. Bislang lag der Maximalbetrag bei 4,55 Euro.

Außerdem wurde beschlossen, den Trägern jährlich 4,8 Millionen Euro für zusätzliches Personal zur Verfügung zu stellen. Mit dem Beginn des Kita-Jahres im Sommer 2025 sollen die Elternbeiträge auf das gesetzlich vorgesehene Niveau steigen. In den vergangenen Wochen gab es einige Diskussionen über die Sparpläne bei den Kitas in Neumünster.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster