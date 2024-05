Stand: 23.05.2024 09:41 Uhr Neumünster-Brachenfeld: Schulausfall nach Blitzeinschlag

Durch einen Blitzeinschlag in der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld fällt die Schule am Donnerstag aus. Laut Feuerwehr hat es zwar nicht gebrannt, die Stromversorgung funktioniert aber nicht mehr. Ansonsten ist es in der Nacht zu Donnerstag vom Wetter her weitgehend ruhig geblieben in der Region. Die meisten Einsätze gab es in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Stormarn und Pinneberg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule