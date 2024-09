Stand: 30.09.2024 10:23 Uhr Neumünster: Baggerarbeiten bis November

In Neumünster beginnen heute Baggerarbeiten am Teich in der Innenstadt. Dort haben sich nach Angaben eines Sprechers der Stadt in den vergangenen Jahren große Mengen Sand abgelagert. Grund dafür ist die geringe Fließgeschwindigkeit der Schwale. Die Ablagerungen sollen bis in den November hinein mit einem Kettenbagger aus dem Teich herausgeholt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Teichuferanlagen bis dahin nicht betreten werden.

