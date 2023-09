Neumünster: 88-Jährige soll DB-Seniorenticket online buchen Stand: 12.09.2023 14:52 Uhr Ab Herbst will die Deutsche Bahn ihre Super-Sparpreis-Seniorentickets auch am Schalter wieder anbieten. Bislang ist die Buchung nur online möglich, was eine 88-Jährige in Neumünster zu hören bekam.

Eine 88 Jahre alte Frau will ihre Enkelkinder in Münster besuchen und sich am Schalter der Deutschen Bahn am Bahnhof in Neumünster ein vergünstigtes Seniorenticket kaufen. Allerdings wird sie vom Bahnmitarbeiter am Schalter nach eigenen Angaben wieder nach Hause geschickt, mit der Begründung: "Super-Sparpreis-Seniorentickets gibt's nur online." So schildert Sohn Olaf Ziemer die Geschichte. Seine Mutter habe weder Paypal noch Online-Banking, weshalb es schwierig sei, ein Bahnticket online zu kaufen.

Und wie es aussieht, nimmt die Deutsche Bahn Rückmeldungen wie jene von Ziemers Mutter ernst. Ab Herbst soll es das Seniorenticket zum Super-Sparpreis auch im Reisezentrum wieder geben.

Ein genaues Datum nennt die Deutsche Bahn bislang nicht

Grundsätzlich sei es so, dass auch Seniorinnen und Senioren digitale Angebote häufig nutzten, sagte Bahn-Sprecher Tim Cappelmann auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Aber der Konzern habe das Feedback vieler älterer Kundinnen und Kunden gehört und sich "zu Herzen genommen". Ein genaues Datum, wann die Super-Sparpreis-Seniorentickets auch am Schalter wieder zu haben sind, nannte der Sprecher nicht.

Die Mutter von Olaf Ziemer ist am Ende übrigens doch noch zum Sparpreis nach Münster gereist. Ihre Enkel kauften ihr das Ticket im Internet.

