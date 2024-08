Stand: 01.08.2024 14:22 Uhr Neumünster: 29-Jähriger greift Polizisten und Polizeihund an

In Neumünster hat ein 29-Jähriger vergangenen Freitag drei Polizeibeamte verletzt, als diese ihn festnehmen wollten. Dabei soll er auch einen Polizeihund geschlagen und gewürgt haben, so die Polizei. Der Mann war zuvor in eine Gartenlaube eingebrochen. Als er sich weigerte, die Laube zu verlassen, soll er auf die Polizisten eingeschlagen haben. Die Polizisten versuchten den Mann mit einem Taser ruhig zu stellen, doch der Versuch scheiterte. Erst vier Beamten konnten ihn fixieren und mitnehmen. Der Mann ist mittlerweile vom Amtsgericht Neumünster in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster