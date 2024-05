Stand: 16.05.2024 10:03 Uhr Neuer Vorstandschef für VfB Lübeck

Der VfB Lübeck bekommt einen neuen Vorstandschef. Dieter Gudel soll vom 1. Juli an den Posten übernehmen, wie der Club mitteilte. Damit löst er den bisherigen Vorstandsvorsitzenden Christian Schlichting ab. Gudel trägt dann die strategische Gesamtverantwortung innerhalb des Vorstands. Der 48-Jährige ist promovierter Sportwissenschaftler und hat unter anderem beim Hamburger SV und RB Leipzig in Führungspositionen gearbeitet. Sportlich hatte sich der VfB Lübeck vor gut zwei Wochen nach nur einer Saison in der dritten Liga wieder in die Regionalliga verabschiedet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2024 | 08:30 Uhr