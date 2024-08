Stand: 26.08.2024 10:22 Uhr Neuer Kunst-Nachwuchsförderpreis in Nordfriesland

Zum ersten Mal ist im Richard-Haizmann-Museum in Niebüll (Kreis Nordfriesland) der Nachwuchs-Förderpreis vergeben worden. Laut Museumsleiter Christian G. Schulz handelt es sich um den einzigen Kunst-Förderpreis dieser Art in Schleswig-Holstein. Finanziert werden die Preisgelder von 10.500 Euro von Karin Tuxhorn, die in Holm (Kreis Nordfriesland) den Kunstverlag Edition Marehalm betreibt. Die Preisträgerinnen und Preisträger kommen aus Hamburg, Apolda und Berlin. Die Werke der Nachwuchskünstler sind bis zum 6. Oktober in Niebüll zu sehen. Im Frühjahr wird dann im Richard-Haizmann-Museum der Marehalm Kunstpreis "unseen artists" verliehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland