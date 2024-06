Stand: 27.06.2024 15:42 Uhr Neuer Jugendtreff in Klanxbüll wird eröffnet

In der Gemeinde Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) wird am Freitag der neue Jugendtreff eröffnet. Für den Umbau der alten Schule hat die Gemeinde 260.000 Euro investiert. Dabei kamen insgesamt rund 200.000 Euro als Zuwendung von Bund und Land. Genutzt werden kann der neue Jugendtreff auch von Kindern und Jugendlichen aus den umliegenden Gemeinden Emmelsbüll-Horsbüll, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog und Rodenäs. Dort gibt es auch eine Leinwand mit Beamer, so Klanxbülls Bürgermeister Sascha Lewi (AWK). So könne Kino-Feeling aufkommen. Auch einen Billard-Tisch und einen Tischkicker gibt es für die Freizeitgestaltung der Jugendlichen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2024 | 16:30 Uhr