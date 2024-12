Stand: 13.12.2024 09:01 Uhr Neuer Busfahrplan in Lübeck: Änderungen ab Sonntag

In Lübeck tritt ab Sonntag ein neuer Busfahrplan in Kraft. Nach Angaben der Stadtwerke Lübeck sollen viele Fahrgäste von Verbesserungen profitieren, jedoch gibt es auch Bereiche, in denen das Angebot reduziert wird. Auf mehreren Strecken soll unter der Woche von 7 bis 20 Uhr mindestens alle zehn Minuten ein Bus fahren. Der verbesserte Takt gilt unter anderem auf den Strecken der Travemünder, Ratzeburger, Kronsforder und Schwartauer Allee sowie zwischen dem Bahnhof Moisling, dem ZOB und der Altstadt. Die Linien 30, 40 und 50 verbinden künftig als Schnellbusse Lübeck und Travemünde. Dabei fallen allerdings einige Haltestellen weg, darunter die Haltestelle Hafenhaus. Diese wird künftig durch zwei Shuttlebusse pro Stunde bedient.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck