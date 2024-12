Stand: 12.12.2024 09:25 Uhr Neuer Bürgermeister von St.Peter-Ording tritt im Januar Amt an

Der im Juni neugewählte Bürgermeister von St.Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) Boris Pfau (parteilos) wird am 1.Januar - gut ein halbes Jahr nach seiner Wahl - sein Amt antreten. Das hat ein Sprecher des Amtes Eiderstedt auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Grund für die verspätete Amtsübernahme: Boris Pfau hat eine Zahnarztpraxis in St.Peter-Ording und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hat Pfau erst zum Jahresende aus seiner Zulassung als niedergelassener Zahnarzt entlassen. Boris Pfau soll nun am kommenden Montag in der Sitzung der Gemeindevertretung vereidigt werden, so der Sprecher. Boris Pfau hatte die Bürgermeister-Stichwahl in St.Peter-Ording am 30.Juni mit 55,8 Prozent gegen den CDU-Bewerber Eckard Rave (44,2 Prozent) gewonnen.

