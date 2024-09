Stand: 25.09.2024 11:21 Uhr Neue Kommandeure an allen Marine-Stützpunkten der Ostsee

In Kiel, Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) bekommt die Deutsche Marine neue Kommandeure: Fregattenkapitän Frank Hallmann, Fregattenkapitän Rouven Grünhagen und Korvettenkapitän Martin Paul Rose. Am Mittwochvormittag hat es dazu eine große Zeremonie in Kiel gegeben.

Die neuen Kommandeure übernehmen Posten mit großer Verantwortung: Denn - so heißt es von der Marine - die Stützpunkte der Einsatzflottille 1 seien "weit mehr als nur die Heimathäfen" der Kampfeinheiten.

Marine: Kiel soll NATO-Hafen werden

Vor allem in Kiel soll sich viel verändern. Nach den Worten des stellvertretenden Kommandeurs soll der Kieler Stützpunkt zum NATO-Hafen ausgebaut werden.

Das betrifft vor allem den Bereich Versorgung. Im Einsatzfall sollen neben den in Kiel stationierten Schiffen auch die der Verbündeten zum Beispiel mit Kraftstoffen und Lebensmitteln beliefert werden können.

Vorgesehen ist ein Betrieb über 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Dafür fehlt es aber noch an Personal und Transportmöglichkeiten. Die anderen Marinestützpunkte in Eckernförde und Warnemünde stehen vor ähnlichen Herausforderungen.

