Stand: 15.10.2024 10:00 Uhr Neue Fußgängerzone in St. Peter-Ording

Rund um den Marktplatz in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) müssen sich Autofahrer und Radfahrer auf eine neue Verkehrsführung einstellen. Die Olsdorfer Straße ist ab sofort ab dem Preestergang Richtung Marktplatz eine Fußgängerzone. Radfahrer dürfen dort laut Gemeinde nur in Schrittgeschwindigkeit fahren, Autos sind nicht erlaubt. Diese Regelung gelte demnach vorerst für ein Jahr. Es soll getestet werden, ob es zu Problemen im Lieferverkehr kommt. Die Maßnahme gehört zu einem Verkehrskonzept, das die Gemeinde bereits 2021 beschlossen hatte. Besonders in den Sommermonaten kommt es in der Olsdorfer Straße häufig zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und Autofahrern.

