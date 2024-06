Stand: 20.06.2024 08:59 Uhr Neue Chip-Fabrik in Itzehoe: Vishay sucht 150 Mitarbeitende

Der Chip-Hersteller Vishay hat am Mittwoch an seinem Standort in Itzehoe (Kreis Steinburg) Richtfest für eine zweite Fabrik gefeiert. 2027 soll sie fertig sein und vor allem für die Automobilindustrie sogenannte Halbleiter produzieren. Nach Angaben der Geschäftsführung war es ausdrücklicher Wunsch der Hersteller, die Produktion in Deutschland zu belassen.

Mitarbeitersuche: Vishay will mit Universitäten kooperieren

Herzstück der neuen Fabrik ist ein 4.000 Quadratmeter großer Reinraum, in dem die Chips in nahezu staubfreier Atmosphäre hergestellt werden. 325 Millionen Euro investiert Vishay nach eigenen Angaben in Itzehoe und sucht für die Fabrik jetzt 150 neue Mitarbeitende. Das soll laut Unternehmen auch über Kooperationen mit Universitäten gelingen.

Bei dem Richtfest waren auch die Staatssekretärin Julia Carstens (CDU) aus dem Wirtschaftsministerium sowie der Steinburger Landrat Claudius Teske (parteilos) anwesend.

