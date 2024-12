Stand: 16.12.2024 09:00 Uhr Nächtliche Sperrungen auf der A24

Autofahrer auf der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg müssen in den kommenden Nächten mit Behinderungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird die Autobahn in Richtung Berlin wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Sperrungen beginnen Montagabend um 20 Uhr an der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande und dauern bis Dienstagfrüh um 6 Uhr. In der darauffolgenden Nacht, von Dienstag auf Mittwoch, wird die Strecke ab Talkau von 20 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. Für den Verkehr wurden Umleitungen eingerichtet.

