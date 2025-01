Stand: 09.01.2025 08:39 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Großbrand zerstört Restaurant in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg) hat am frühen Donnerstagmorgen ein griechisches Restaurant in der Dünenstraße gebrannt. Das Gebäude stand laut Feuerwehr komplett in Flammen. Seit der Nacht waren etwa 60 Einsatzkräfte damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eine halbe Million Euro. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

Zeugensuche nach Angriffen in der Silvesternacht in Lübeck

Nach den Angriffen in der Silvesternacht im Lübecker Behaimring ruft die Polizei Zeuginnen und Zeugen auf, Videos und Handyfotos über das Online-Hinweisportal der Polizei SH hochzuladen. Einsatzkräfte und Passanten waren nach Angaben der Polizei von einer rund 50-köpfigen Gruppe mit Pyrotechnik beschossen und Böllern beworfen worden. Erst eine Hundertschaft brachte die Lage wieder unter Kontrolle. Ein 18-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

UKSH: Zahl der Kaufsüchtigen wächst

In der Zeit rund um die Weihnachtsfeiertage kann sich Kaufsucht verschärfen. Zum dem Ergebnis kommen Expertinnen und Experten an der Universitätsklinik Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck, die an der Krankheit forschen. Sie gehen davon aus, dass die Zahl der Betroffenen seit Jahren wächst. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung ist demnach betroffen. In der Behandlung lernen die Betroffenen, Suchtauslöser zu erkennen und Strategien für mehr Kontrolle zu entwickeln. Über das Thema berichtet das Schleswig-Holstein-Magazin am Donnerstag (9.1.) um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

