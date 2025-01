Stand: 06.01.2025 08:37 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Grüne starten bundesweiten Wahlkampf in Lübeck

In Lübeck findet am Montag der bundesweite Wahlkampfauftakt der Grünen statt. Kanzlerkandidat Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Parteichef Felix Banaszak werden in der Hansestadt erwartet. In Umfragen lagen die Grünen zuletzt zwischen 10 und 14 Prozent und damit hinter der Union, AfD und SPD. Los geht es um 17 Uhr in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK). Hier informiert die Partei über die Themen, die sie für das Land voranbringen will. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 06:00 Uhr

Flughafen Lübeck mit neuen Verbindungen

Der Lübecker Flughafen erwartet 2025 wieder mehr Gäste am Lübecker Flughafen. Nach Angaben des Flughafenverbands ADV gingen die Passagierzahlen im Jahr 2024 im Vorjahresvergleich um knapp 14 Prozent auf etwa 70.000 Passagiere zurück. Ab März will nun der irische Billigfluganbieter Ryanair ab Lübeck Flüge ins englische London-Stansted sowie nach Mallorca und Málaga in Spanien anbieten. Zuvor stellte 2023 die flughafeneigene Airline Lübeck Air den Flugbetrieb ein. Ende 2024 kündigte dann die Stralsunder Airline Sundair an, keine Flüge mehr von und nach Lübeck anzubieten. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 06:00 Uhr

Ortsdurchfahrt Lübeck-Vorrade gesperrt

Seit Montag ist die Ortsdurchfahrt Lübeck-Vorrade gesperrt. Dort finden nach Angaben der Stadt Kanalbauarbeiten statt, um die Ortschaft an das öffentliche Kanalnetz von Lübeck anzuschließen. Dazu muss die Dorfdurchfahrt für etwa ein Jahr voll gesperrt werden. Anlieger können bis an die Baustelle heranfahren und in der Regel ihre Grundstückszufahrten erreichen. Nur im Bereich des jeweilig wandernden Bauabschnittes wird eine Zufahrt zum Grundstück dann zeitweise nicht möglich sein. Fußgänger und Radfahrer kommen allerdings durch. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2025 | 08:30 Uhr