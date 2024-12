Stand: 03.12.2024 08:25 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Oldenburg in Holstein: schwerer Unfall auf A1 mit Todesopfer

Auf der A1 bei Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) hat es am Sonntagmittag einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei erlitt ein 53-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Pinneberg einen medizinischen Notfall, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei anderen Autos. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Seine 16-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und steht unter Schock. In einem der anderen beteiligten Fahrzeuge wurden eine 52-jährige Frau und ein achtjähriges Mädchen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer und die Beifahrerin des dritten Fahrzeugs kamen mit leichten Verletzungen davon. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

Feuer in leerstehendem Gebäude in Malente

In Malente (Kreis Ostholstein) hat es in einem leerstehenden Gebäude in der Godenbergstraße gebrannt. Laut Polizei wurden fünf Jugendliche auf dem Gelände gestellt, nachdem ein Anrufer dort zuvor Personen gemeldet hatte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt und das Gebäude blieb unbeschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und möglichen weiteren Beteiligten aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

Geesthacht: erneuter Unfall an Kreuzung vor Freizeitbad

Am Montagmorgen ist es an der Kreuzung vor dem Freizeitbad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) erneut zu einem Unfall gekommen. Der Polizei zufolge kollidierten zwei Autos frontal miteinander. Ein Autofahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten die Unfallstelle und versorgten den Verletzten. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es an dieser Kreuzung zwei Unfälle gegeben. Angaben zur Höhe des Schadens liegen noch nicht vor. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

