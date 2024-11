Stand: 25.11.2024 08:37 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Aktionen gegen Gewalt an Frauen: Tütenaktion und Veranstaltungen

Am Montag, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, starten in Schleswig-Holstein zahlreiche Aktionen. Unter anderem werden 400.000 Brötchentüten mit der Aufschrift "Gewalt kommt nicht in die Tüte" verteilt. Darauf findet sich auch die Nummer des Hilfetelefons (11 60 16), das Hilfe für Betroffene bietet. Die Aktion wird in 40 Bäckereien und an 400 weiteren Orten umgesetzt. In Lübeck beginnt um 16 Uhr eine Demo vom Holstentor durch die Innenstadt, begleitet von orange beleuchteten Gebäuden. Im Kreis Herzogtum Lauenburg finden ebenfalls Veranstaltungen statt, darunter eine Demonstration in Ratzeburg vor dem Burgtheater. Schirmherrin Aminata Touré (Grüne) eröffnet die Aktionswoche in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Lübecker Weihnachtsmärkte starten in die Saison

Von Montag an können Besucherinnen und Besucher in Lübeck wieder Glühwein, Mutzen und Bratwurst genießen. Die Weihnachtsmärkte in der historischen Altstadt öffnenbis zum 30. Dezember ihre Pforten und laden mit zahlreichen Ständen ein. Offiziell eröffnet wird die Saison um 16:30 Uhr in St. Marien mit dem "Adventsleuchten" und einem stimmungsvollen Lichterzug durch die Altstadt. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Trinkwasser in Ostholstein wieder unbedenklich nutzbar

Seit Sonntagnachmittag kann das Trinkwasser in mehreren Orten im Kreis Ostholstein wieder uneingeschränkt genutzt werden. Zuvor hatte der zuständige Zweckverband in Absprache mit dem Gesundheitsamt empfohlen, das Wasser vor der Nutzung zwei bis drei Minuten laufen zu lassen und abzukochen. Grund für diese Vorsichtsmaßnahme war der Nachweis erhöhter Keimwerte, die bei einer routinemäßigen Untersuchung am Freitag festgestellt worden waren. Betroffen waren mehrere Orte, darunter Fehmarn und umliegende Gemeinden. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.11.2024 | 08:30 Uhr