Stand: 22.11.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübecker Weihnachtsmarkt startet mit Lichterprozession

Am Montagnachmittag (25.11) beginnt die Lübecker Weihnachtswelt mit einer Andacht in St. Marien und einer Lichterprozession durch die Altstadt nach St. Petri. Auf elf verschiedenen Weihnachtsmärkten können Besucher aus 50.000 Bechern Punsch trinken oder bei mehr als 200 Kunsthandwerkern stöbern. Inke Möller vom Lübeck-Travemünde Marketing erklärt, dass eine gute Mischung aus Gastronomie, Süßwaren und Kunsthandwerk entscheidend für die Auswahl der Stände sei. Qualität und Erscheinungsbild spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

Sanierungsbedarf: Feuerwehr Müssen kämpft mit Platzproblemen

Rund die Hälfte der Feuerwehrgebäude in Schleswig-Holstein sind sanierungsbedürftig, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilt. Auch die Feuerwehr in Müssen im Kreis Herzogtum Lauenburg kämpft mit Problemen. Die Umkleiden und die Werkstatt sind in einer Halle untergebracht, was laut Wehrführer nicht den Sicherheitsstandards entspricht. Ein Neubau würde etwa drei Millionen Euro kosten - zu viel für die Gemeinde. Das Land prüft derzeit die Einführung von Modulwachen mit standardisierten Bauplänen, doch bis zur Umsetzung könnten noch Jahre vergehen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

Waffenlager in Klempau: Auch Feuerwehrhaus betroffen

In Klempau im Kreis Herzogtum Lauenburg ist in der vergangenen Woche ein großes Waffenlager entdeckt worden. Wie jetzt bekannt wurde, hatte der frühere Waffenhändler nicht nur in seinem Wohnhaus, sondern auch im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der Dorfstraße Waffen und Munition gelagert. Laut Kreissprecher Tobias Frohnert hatte der Mann diesen Hinweis den Ermittlern selbst gegeben. Die Untersuchungen der Waffenbehörde und Polizei dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.11.2024 | 08:30 Uhr