Bundesverdienstkreuz für Ex-Bürgermeister Martin Voß

Der ehemalige Bürgermeister von Fitzen (Kreis Herzogtum Lauenburg), Martin Voß, ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreichte ihm die Ehrung in Kiel. Voß engagierte sich über 40 Jahre in der Kommunalpolitik. Besonders als Vorsitzender des Kreisverbandes Herzogtum Lauenburg setzte er sich für die Zusammenarbeit der Gemeinden mit dem Kreis ein. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Zukunft der Eis- und Tennishalle in Timmendorfer Strand ungewiss

Die Gemeinde Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) sucht einen Investor für das Gelände der sanierungsbedürftigen Eis- und Tennishalle (ETC). Laut einem neuen Ausschreiben muss die Halle nicht zwingend erhalten bleiben. Das sorgt für Unruhe beim Eishockey-Regionalligisten CE Timmendorfer Strand, der auf eine Sanierung oder einen Neubau gehofft hatte. Eine Interessensgemeinschaft aus betroffenen Vereinen hat eine Online-Petition gestartet und sucht das Gespräch mit der Politik, um den Erhalt der Halle zu sichern. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Versuchter Einbruch in Mölln – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind am Sonntag in den Keller eines Einfamilienhauses in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) eingestiegen. In den Wohnbereich gelangten sie nicht, weil sie die Tür nicht aufbrechen konnten. Die Täter flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 13 und 20 Uhr in der Friedensstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Steuergeld für Sachsenwald-Eigentümer: Innenministerium gibt Panne zu

Die Diskussionen um das gemeindefreie Gebiet Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg) reißen nicht ab. Am Dienstag hat das schleswig-holsteinische Innenministerium zugegeben, dass der Eigentümer des Waldes, Gregor von Bismarck, irrtümlich Steuergelder aus dem kommunalen Finanzausgleich bekommen hat. Es geht um mehr als 130.000 Euro, gedacht für die Instandhaltung der Straßen. Grund für den Irrtum: Die Straßen im Sachsenwald waren laut Innenministerium als Gemeindestraßen klassifiziert worden - es sind aber keine, weil das Gebiet von Sachsenwald gemeindefrei ist. Das Geld kann nach Angaben des Innenministeriums nicht zurückgefordert werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 06:00 Uhr

