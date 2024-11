Stand: 06.11.2024 08:45 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

ver.di-Streik: Busverkehr in SH teils lahmgelegt

In Schleswig-Holstein haben unbefristete Streiks im Busverkehr begonnen, nachdem Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem Omnibusverband Nord (OVN) gescheitert waren. Daraufhin stimmten fast 99 Prozent der ver.di-Mitglieder für den Arbeitsausstand, der zu erheblichen Einschränkungen im Schüler- und Pendlerverkehr in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein führt. Die betroffenen Busunternehmen Autokraft und Rohde Busbetriebe können derzeit keine vollständige Beförderung aller Fahrgäste garantieren. Nicht betroffen sind die Busse im Lübecker Stadtgebiet sowie die Linien nach Lübeck-Travemünde. Fahrgäste finden aktuelle Infos unter www.nah.sh. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Nordische Filmtage in Lübeck: Tickets im Kino oder per Stream

In Lübeck starten am Mittwochabend offiziell die Nordischen Filmtage. Bis Sonntag laufen dabei rund 170 Produktionen aus Skandinavien, dem Baltikum und Schleswig-Holstein über die Kinoleinwände. Karten sind direkt in der CineStar-Stadthalle oder online auf der Webseite www.nordische-filmtage.de erhältlich. Dort bietet eine Programmübersicht Infos zu allen Filmen, und Tickets können über ein Symbol direkt beim jeweiligen Film reserviert werden. Einige Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die Filme im Stream von zu Hause anzusehen. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

US-Wahl: Enttäuschung bei Lübecker Unterstützern der Demokraten

In Lübeck, wo mehrere Hundert US-Amerikaner leben, wird die US-Präsidentschaftswahl mit Spannung verfolgt. Eine von ihnen ist Cynthia Walther, die sich vor Ort für die Demokratische Partei engagiert hat. Sie zeigte sich am Mittwochmorgen tief enttäuscht und verstehe die Entscheidung vieler Landsleute nicht, für den republikanischen Kandidaten Trump zu stimmen: "Ich fühle mich wie betäubt. Wir sitzen hier und wir verstehen unsere amerikanischen Mitmenschen nicht. Wie kann man diesen Verbrecher wählen?!" Die Ergebnisse bereiteten ihr große Sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

