Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Wird es eine Straßenbahn für Lübeck geben?

In Lübeck wird am Montag über eine mögliche Straßenbahn im Bauausschuss der Hansestadt debattiert. Ein Gutachten hat gezeigt, dass eine Straßenbahn auch in der Altstadt denkbar wäre. Wie wäre klimaneutral und könne viel mehr Menschen transportieren als Busse, heißt es im Gutachten. Die Verwaltung ist skeptisch. Mit geschätzten 330 Millionen Euro Eigenanteil würden die hohen Kosten trotz hoher Förderung dagegen sprechen. Als Alternative liegt der Ausbau des Busangebotes auf dem Tisch. Die Bürgerschaft entscheidet voraussichtlich Ende November, ob das Projekt weiter verfolgt werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Schiffsverkehr auf dem Elbe-Lübeck-Kanal eingeschränkt

Seit mehr als einer Woche geht auf dem Elbe-Lübeck-Kanal so gut wie nichts mehr. Die Donnerschleuse bei Lankau im Kreis Herzogtum Lauenburg ist seitdem wegen Reparaturarbeiten komplett gesperrt. Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt in Lauenburg jetzt bestätigt hat, werden die Arbeiten bis über den Jahreswechsel andauern. Angesichts dieser Maßnahme hat sich die Hansestadt Lübeck besorgt gezeigt. Durch die Sperrung sei für viele Schiffe auch der Weg zu ihren Werften versperrt. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

A1: Sperrungen am Autobahnkreuz Lübeck

Auf der A1 am Autobahnkreuz Lübeck müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer ab sofort bis Sonnabend auf Sperrungen einstellen. Wegen Bauarbeiten wird in den nächsten Tagen der Verkehr in Richtung Norden umgeleitet, heißt es von der Autobahn GmbH des Bundes. Ab Freitag finden Bauarbeiten auf der entgegengesetzten Fahrbahn in Richtung Süden statt. Hier werde der Verkehr einspurig vorbeigeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

