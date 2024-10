Stand: 21.10.2024 08:12 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Technische Hochschule Lübeck stellt digitale Zeugnisse aus

Die Technische Hochschule Lübeck stellt im Rahmen eines Pilotprojekts digitale Bachelor- und Masterzeugnisse aus. Sie sollen nach Angaben der Hochschule fälschungssicherer sein als Zeugnisse, die auf Papier gedruckt und von Hand unterschrieben wurden. Die Technik arbeitet mit Signaturen und Verschlüsselungstechniken. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 08:30 Uhr

A1: Autobahnauffahrten in Höhe Sereetz gesperrt

Von Montag an bis Dienstagabend ist die Autobahnauffahrt Sereetz (Kreis Ostholstein) in Richtung Fehmarn gesperrt. Die Auffahrt Sereetz in Richtung Lübeck ist von Mittwoch bis Donnerstag nicht befahrbar. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Ausfahrt an den Autobahnabfahrten Sereetz ist in beiden Richtungen nach Angaben der Autobahn GmbH weiterhin möglich. | 21.10.2024 08:30 Uhr

Nach Schockanruf in Ostholstein: Geld und Uhren weg

In Scharbeutz (Kreis Ostholstein) hat ein 78-jähriger Geld und Uhren in Höhe von rund 50.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte, hat ihn ein unbekannter Anrufer am Mittwochnachmittag aufgefordert, Bargeld und wertvolle Uhren als Kaution für Angehörige zu übergeben. Sie hätten angeblich einen tödlichen Unfall verursacht. Die Übergabe an einen etwa 30-Jährigen erfolgte in der Lübecker Innenstadt. Der Tatverdächtige trug dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 08:30 Uhr

