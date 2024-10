Stand: 08.10.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Mahnwache in Lübeck: Gedenken an Opfer des Terroranschlags auf Israel

Am Montagabend haben sich in Lübeck rund 200 Menschen zu einer Mahnwache versammelt, um der Opfer des Terroranschlags der Hamas auf Israel vor einem Jahr zu gedenken. Die radikal-islamische Terrororganisation hatte am 7. Oktober 2023 Israel angegriffen, dabei 1.200 Menschen getötet und rund 240 Geiseln genommen. Die Demonstranten forderten die Rückkehr aller noch lebenden Geiseln. Jan Schenkenberg vom Bündnis gegen Antisemitismus betonte die Bedeutung des Rechts auf ein friedliches Leben in der Region. Auch der Wunsch, Gaza von der Hamas zu befreien, wurde geäußert. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Sanierungsarbeiten auf der A1: Nächtliche Sperrungen am Kreuz Lübeck

Autofahrerinnen und -fahrer auf der A1 müssen sich auf nächtliche Sperrungen am Kreuz Lübeck einstellen. Die Autobahn GmbH teilt mit, dass ab sofort Sanierungsarbeiten zwischen 20 und 6 Uhr stattfinden. Zunächst wird die Ausfahrt zur A20 Richtung Norden Dienstag- und Mittwochnacht gesperrt, da Betonplatten ausgetauscht werden. Ab Donnerstag wird der Verkehr in Richtung Norden einspurig durch die Baustelle geleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 19. Oktober, anschließend folgt die Strecke in Richtung Süden. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Nordische Filmtage Lübeck: Über 200 Filme ab dem 6. November

In rund einem Monat starten die Nordischen Filmtage in Lübeck. Ab dem 6. November können Besucherinnen und Besucher wieder über 200 Filme, Dokumentationen und Serien sehen. Im diesjährigen Spielfilmprogramm steht das Thema Familie im Mittelpunkt. Das genaue Programm wird heute in Lübeck vorgestellt. Die Filmtage sind ein Highlight für Cineasten und bieten einen umfangreichen Einblick in die Filmkultur der nordischen und baltischen Länder. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

