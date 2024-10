Stand: 07.10.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Mahnwache in Lübeck zum Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel

In Lübeck findet heute um 17 Uhr auf dem Schrangen eine Mahnwache des Bündnisses gegen Antisemitismus statt. Erwartet werden bis zu 100 Menschen, die der Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel vor einem Jahr gedenken wollen. Laut Jan Schenkenberger vom Bündnis soll damit ein Zeichen für Frieden und gegen Gewalt gesetzt werden. Er betonte, dass auch in Deutschland Antisemitismus sichtbar sei, von Boykotten israelischer Lokale bis zu öffentlichen Drohungen. Die Mahnwache umfasst Redebeiträge und eine stille Gedenkminute, bei der Kerzen für die Opfer angezündet werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Vollsperrung der Hafenstraße in Lauenburg

Die Hafenstraße in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ab heute voll gesperrt. Grund ist die Absicherung des abrutschenden Butterbergs, erklärt Bauamtsleiter Christian Asboe. Die Umleitung führt über die Elbbrücke in Geesthacht, weiter über die B5 und schließlich zurück nach Lauenburg. Diese Regelung gilt für alle Verkehrsteilnehmenden für sechs Wochen. Ab Mitte November soll die B209 teilweise wieder freigegeben werden, sodass Pkw-Verkehr aus Niedersachsen möglich ist. Der Schwerlastverkehr muss jedoch bis Weihnachten die Umleitung nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Lübecker Projekt "Straßenpoesie" für Jugendpreis nominiert

Am Montagvormittag wird der Deutsche Kinder- und Jugendpreis vom Deutschen Kinderhilfswerk verliehen. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert. Unter den sechs nominierten Projekten ist auch "Straßenpoesie" der Bücherpiraten aus Lübeck. Das Literaturhaus für Kinder und Jugendliche bringt junge Menschen dazu, Geschichten zu schreiben und diese an verschiedenen Orten in der Stadt zu präsentieren. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau siegt gegen Hüttenberg

Der VfL Lübeck-Schwartau hat in der 2. Handball-Bundesliga den TV Hüttenberg mit 27:19 besiegt und damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz geschafft. Besonders Torhüter Nils Conrad trug zum Erfolg bei, indem er am Sonntag mit 16 Paraden glänzte, darunter vier abgewehrte Siebenmeter. Am kommenden Montag tritt der VfL beim HC Elbflorenz Dresden an. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

