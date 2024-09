Stand: 12.09.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Gefasster Tatverdächtiger in Lübeck geflohen

Ein eigentlich schon gefasster Tatverdächtiger ist der Polizei entwischt: Der 56-jährige Mann wurde nach einem Wohnungseinbruch in Großhansdorf (Kreis Stormarn) festgenommen. Am 1. September sei ihm jedoch in Lübeck die Flucht gelungen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit, die nun ermitteln. Dem Mann wird vorgeworfen, mehrfach in Wohnungen eingebrochen und dabei Diebstähle begangen zu haben. Er gilt als potenziell gewaltbereit. Der 56-Jährige wird als 1,78 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Bei seiner Flucht war er bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer blauen Jeanshose und olivgrünen Sneakern. Wer ihn beobachtet, soll sich bei der Lübecker Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

Elbe-Lübeck-Trasse: Einwände bis 23. Oktober möglich

Netzbetreiber Tennet hat am Mittwoch in den Lübecker Mediadocks den Trassenverlauf der neuen Elbe-Lübeck-Leitung vorgestellt. Die Unterlagen für die Planfeststellung liegen vier Wochen aus. Bis zum 23. Oktober kann jeder Einwände gegen den Streckenverlauf erheben. Die neue Trasse soll durch Stormarn und hauptsächlich durch das Lauenburgische verlaufen. Die alte 110-kV-Trasse wird abgerissen. Durch die neue 380-kV-Leitung soll der im Norden produzierte Strom besser in den Süden abtransportiert und die Energiewende vorangebracht werden. Der BUND begrüßt zwar grundsätzlich die optimierte Streckenführung, bemängelt aber, dass Vögel gegen die neuen höheren Strommasten fliegen könnten. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

Bund fördert neue Querung am St. Jürgen-Ring in Lübeck

Jeden Tag unterqueren 4.000 Radfahrerinnen und Radfahrer den St-Jürgen-Ring auf dem Mönkhofer Weg in Lübeck. Die Unterführung hat steile Rampen, ist schlecht beleuchtet und weist zudem Vandalismusschäden auf. Das soll sich jetzt ändern. Die Stadt Lübeck plant eine neue Querung mit Ampel. Dafür erhält sie Fördermittel vom Bund von knapp 700.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

