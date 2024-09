Stand: 11.09.2024 08:27 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Elbe-Lübeck-Leitung: Infos zur Trasse Lübeck-Sahms

Die überarbeiteten Planfeststellungsunterlagen für den ersten Abschnitt der Elbe-Lübeck-Leitung stehen seit Dienstag online. Die 380-kV-Leitung ist Teil des Netzausbaus in Schleswig-Holstein und soll Strom aus dem Norden Richtung Süden transportieren. Am Mittwoch findet eine Informationsveranstaltung für das Teilstück zwischen dem Umspannwerk Lübeck-West und dem neuen Netzknoten in Sahms (Kreis Herogtum Lauenburg) statt. Interessierte können sich von 16 bis 20 Uhr in den Lübecker Media Docks informieren. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Sanierung des Bahnhofs Schwarzenbek

Die Deutsche Bahn saniert im Rahmen der Bauarbeiten an der Strecke Berlin-Hamburg den Bahnhof Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der mittlere Bahnsteig wird auf 220 Meter verlängert und die Überdachung erneuert. Zudem erleichtert ein verbessertes Wegeleitsystem künftig sehbehinderten Menschen die Orientierung. Im kommenden Jahr ist die Sanierung des Außenbahnsteigs geplant. Ab August wird die Strecke Berlin-Hamburg für eine umfassende Generalsanierung für neun Monate gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Volkshochschule Lübeck: Kein Programmheft mehr

Die Volkshochschule Lübeck (VHS) hat in der vergangenen Woche ihr letztes gedrucktes Programmheft veröffentlicht. Laut VHS-Leiter Thomas Hermenau wird die Entscheidung aus Nachhaltigkeitsgründen getroffen. Die Auflage lag bei rund 5.000 Exemplaren. Künftig setzt die VHS auf Online-Anmeldungen und investiert die eingesparten Produktionskosten von über 10.000 Euro in crossmediale Werbung. Ziel ist es, damit noch mehr Menschen für die Kurse zu gewinnen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

