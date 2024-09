Stand: 05.09.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Stadtgrabenbrücke in Lübeck nimmt Gestalt an

Die Stadtgrabenbrücke in Lübeck ist in den vergangenen beiden Tagen fertig eingehoben worden. Die Querung für Fußgänger und Radfahrer führt über den Stadtgraben nach St. Lorenz Süd und bietet eine Abkürzung auf die Altstadtinsel. Die Arbeiten wurden mit Spezialkränen durchgeführt. Jetzt müssen noch Fahrbahnplatten verlegt und Geländer montiert werden. Die Fertigstellung ist für Ende November geplant. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

Brennendes Einfamilienhaus in Niendorf

In Niendorf an der Ostsee (Kreis Ostholstein) hat am Mittwochnachmittag ein Einfamilienhaus gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer von einem E-Scooter in der Garage ausgegangen. Der Brand breitete sich dann auf das Obergeschoss aus. Der 29-jährige Bewohner und seine Lebensgefährtin konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beide blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa einer Stunde löschen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an dem Elektro-Scooter aus. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

