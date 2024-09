Stand: 03.09.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübecker Stadtgrabenbrücke: Brückenteile werden eingehoben

Bei der neuen Stadtgrabenbrücke in der Lübecker Innenstadt werden heute die vorgefertigten Brückenteile eingehoben. Deshalb kann es am Morgen zu kurzfristigen Sperrungen der Straßen zwischen der Musik- und Kongresshalle, des IHK-Gebäudes und des Domizil-Seniorenheims kommen, sagte Dieter Schmedt vom Bereich Stadtgrün und Verkehr von der Stadt Lübeck. In den kommenden Wochen müssen noch der Straßenbelag aufgebracht und die Geländer montiert werden. Die Stadtgrabenbrücke soll für Fußgänger und Radfahrer eine Abkürzung in Richtung Altstadtinsel bieten. Fertig ist die Querung voraussichtlich Ende November. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.24 08:30 Uhr

EU-Projekt von UKSH und Uni Lübeck für mehr Sicherheit von Patienten

Ein neues EU-Projekt hat sich eine höhere Qualität in der radiologischen und nuklearmedizinischen Diagnostik zum Ziel gesetzt. Mit dem Projekt CLAUD-IT soll außerdem die Sicherheit für die Patienten erhöht werden. Geleitet wird es in Deutschland vom UKSH und der Uni Lübeck. Die EU-Kommission unterstützt das EU-weite Vorhaben mit einer Million Euro. Mit dem Geld sollen unter anderem europäische Standards für Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien in der radiologischen Praxis erarbeitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.24 08:30 Uhr

Forstpflegearbeiten in Stockelsdorf führen zu Sperrungen

In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) werden von Mittwoch an für etwa eine Woche Forstpflegearbeiten durchgeführt. Das hat die Gemeinde mitgeteilt. Dabei wird im Bereich des Eichhörnchenweges ein Viertel Hektar Wald gerodet und anschließend neu angepflanzt. Auch am Rensefelder Weg werden Bäume gefällt, um mehr Licht für den Rest des Bestandes zu schaffen. Wege und Waldflächen werden dazu gesperrt. Die Gemeinde bittet Spaziergänger und Hundebesitzer, die Sperrungen zu beachten und in andere Gebiete auszuweichen. Am Eichhörnchenweg wird es außerdem ein absolutes Halteverbot geben. Auch der Parkplatz am Rensefelder Weg wird gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.24 08:30 Uhr

Verfahren gegen Möllner Polizisten eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat ein Verfahren wegen Rassismusverdachts gegen mehrere Beamte der Polizeistation Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) eingestellt. Insgesamt gab es zwei Verfahren, das erste Verfahren wegen Volksverhetzung war bereits 2022 eingestellt worden. Das zweite richtete sich laut Oberstaatsanwalt Jens Buscher gegen 14 Beamte. Der Vorwurf: Sie sollen einen Kollegen mehrfach rassistisch beleidigt haben. Das Verfahren sei nun auch eingestellt worden, da im Rahmen der Ermittlungen nicht ausreichend festgestellt werden konnte, welche Äußerung von welchem Beamten getätigt worden sei. Abgeschlossen ist der Komplex um die Vorwürfe gegen die Möllner Polizisten noch nicht. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt noch wegen anderer Vergehen wie Versicherungs- und Arbeitszeitbetrug. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 05:30 Uhr

