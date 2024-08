Stand: 19.08.2024 09:07 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Nächtliche A1-Sperrungen zwischen Sereetz und Pansdorf

Auf der A1 zwischen Sereetz und Pansdorf (Kreis Ostholstein) muss die Fahrbahn im Baustellenbereich repariert und gewartet werden. Hintergrund seien erhebliche Schäden auf der alten Fahrbahn, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten finden in den Nächten statt. Von Montag bis Donnerstag zwischen 20 Uhr und 5 Uhr betrifft das die Strecke in Richtung Lübeck, in der Nacht zum Freitag dann die entgegengesetzte Richtung. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Tausende Menschen feiern CSD in Lübeck

Mit Straßenfesten, Demonstrationen und zahlreichen Veranstaltungen ist in Lübeck der Christopher Street Day über die Bühne gegangen. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden. Der Vorstand des Lübecker CSD e.V., Christian Till, sagte NDR Schleswig-Holstein, dass das Pride-Wochenende ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen sei. Darüber dürfe man schon glücklich sein. Das Highlight sei das Straßenfest mit seinem bunten Bühnenprogramm gewesen. Etwa 3.000 bis 4.000 Menschen haben laut Lübecker CSD an der Veranstaltung teilgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Phönix Lübeck verliert gegen BVB

Fußball-Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck ist am Sonnabend in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Gegner war Bundesligist Borussia Dortmund. Der BVB gewann im Hamburger Volksparkstadion 4 zu 1 gegen die Lübecker. Für Lübecks Abwehrspieler Corvin Bock sprach dennoch von einem einmaligen Erlebnis. "Vor so einer Kulisse habe ich noch nie gespielt, Gänsehaut-Feeling." Das Ehrentor für die Lübecker erzielte Obinna Iloka. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

