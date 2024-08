Stand: 15.08.2024 08:23 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

11,6 Millionen Euro: Land SH fördert Sankt Elisabeth Krankenhaus in Eutin

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Sankt Elisabeth Krankenhaus in Eutin (Kreis Ostholstein) mit einer Finanzspritze. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat einen 11,6 Millionen Euro schweren Zuwendungsbescheid an die Klinik überreicht. Mit dem Geld wird der Erweiterungsbau der geriatrischen Station im Krankenhaus unterstützt, teilte die Klinik mit. Die neue Station wird sich künftig über der Palliativstation befinden, auch diese wird neu gebaut. Im Frühjahr 2025 soll der Anbau fertig werden. Die Bettenzahl wird sich nach Klinikangaben nahezu verdoppeln. Insgesamt bekommt das Krankenhaus vom Land und den Kommunen Unterstützungen in Höhe von knapp 27 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Behinderungen auf der L290 zwischen Ratekau und Sereetz

Drei Tage lang ist die L290 zwischen Ratekau und Sereetz (beide Kreis Ostholstein) voll gesperrt gewesen, von heute Mittag an ist die Strecke halbseitig wieder frei. Die Straße war wegen der Brückenarbeiten auf der A1, die über die L290 läuft, gesperrt worden. In den vergangenen Tagen wurden laut Autobahn GmbH Stahlträger eingehoben, außerdem haben die Straßenbauer am Beton der Brücke gearbeitet. Aus Sicherheitsgründen musste die L290 dafür gesperrt werden. Bis Anfang Oktober läuft der Verkehr nun auf einer Spur. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

"Weite Welt Festival" in Travemünde startet

In Travemünde startet heute das "Weite Welt Festival". Bis kommende Woche Sonntag treten täglich unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler sowie DJs auf, außerdem gibt es Theater-Vorführungen. Die Bühne steht direkt an den Strandterrassen am Lotsenturm. Das "Weite Welt Festival" war in der Coronazeit von der Diakonie Nord Nord Ost und dem Lübeck-Travemünde Marketing ins Leben gerufen worden, als die weite Welt nicht erreichbar gewesen sei, sagte Lübecks Tourismuschef Christian Martin Lukas: "Die Hansestadt Lübeck steht immer schon für eine offene, weltfreundliche Gastgeberin. Dafür steht für uns auch das Festival." Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Blauzungenkrankheit auch im Kreis Herzogtum Lauenburg

Die Blauzungenkrankheit breitet sich in Schleswig-Holstein weiter aus. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums wurde das Virus jetzt auch im Kreis Herzogtum Lauenburgfestgestellt. Insgesamt sind bislang 21 Tierhaltungen in Schleswig-Holstein betroffen: Es wurden Fälle aus den Kreisen Steinburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Stormarn und Dithmarschengemeldet. Auch in Hamburg wurde die Seuche nun nachgewiesen. Betroffen von der Krankheit sind hauptsächlich Schafe und Rinder. Für Menschen ist sie ungefährlich. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 06:00 Uhr

Falsche Notrufe blockieren Leitungen in SH

Notrufe, die unwissentlich - beispielsweise per Smartphone in der Hosentasche - ausgelöst werden, blockieren in Schleswig-Holstein zunehmend die Telefonleitungen in den Leitstellen. Zwar gibt es noch keine landesweite Statistik, doch einzelne Leitstellen berichten davon. So spricht die Feuerwehr in Lübeck von mehreren versehentlichen Anrufen pro Tag. Die Leitstelle Süd empfiehlt daher, nach einem falschen Notruf umgehend ans Telefon zu gehen, seinen Namen zu nennen und klarzustellen, dass es sich um ein Versehen handelt. Denn im Zweifel ginge man von einem abgerissenen Notruf aus und Einsatzkräfte würden losgeschickt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 06:00 Uhr

